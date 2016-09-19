İlk ders FETÖ

2016-2017eğitim yılı bugün başlıyor...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniöğretim yılının başlaması dolayısı ile bir mesajyayınladı. Mesajda, 15 Temmuz'da darbegirişiminde bulunan FETÖ ile ilgili uyarılardabulundu. FETÖ'nün eğitimi istismar ettiğinedikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şuaçıklamayı yaptı: "Türkiye, 15 Temmuz darbegirişiminde yer alan ihanet çetelerinin istismarettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devametmek mecburiyetindedir. Bunun için devlet vemillet olarak okullarımıza, öğretmenlerimize,öğrencilerimize, çocuklarımızın zihindünyasını biçimlendiren müfredata,kitaplara çok iyi sahip çıkmalıyız."
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