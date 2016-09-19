  1. Başbakan’dan öğrencilere mesaj
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İlk ders FETÖ

İlk ders FETÖ
2016-2017 eğitim yılı bugün başlıyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretim yılının başlaması dolayısı ile bir yayınladı. Mesajda, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ ile ilgili uyarılarda bulundu. FETÖ'nün eğitimi istismar ettiğine dikkat çeken , şu açıklamayı yaptı: "Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Bunun için devlet ve millet olarak okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımızın zihin dünyasını biçimlendiren müfredata, kitaplara çok iyi sahip çıkmalıyız."
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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