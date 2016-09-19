İhanet şebekesine CIA şemsiyesi

Amerika'nın istihbarat teşkilatı CIA'nin 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ örgütüne mensup üyelerine sahip çıktığı tespit edildi.

GÖÇ ETTİLER!

Kanada Göçmenlik Kurumu'nda bulunan bir belgede FETÖ-CIA ilişkisi resmen tescillendi. Belgeye göre Rusya'nın tüm kurumlarını kapatması üzerine buradaki örgüt üyelerinin Kanada'ya göçmen olarak sığındığı görülüyor.

CIA FETÖ'YE DÜNYANIN HER YERiNDE KALKAN OLUYOR

Sığınma bürosunun hainler için bilgi istediği kurum Kanada'dabile değil! Düşünce kuruluşununverdiği bilgilere göre FETÖ'cüler masum gösteriliyor.

BİLGİLER DÜŞÜNCE KURULUŞUNDAN

RB'nin bilgilendirme yazısında en dikkat çeken nokta ise Kanada'nın resmi kurumunun ihanet şebekesi üyelerinin hakkındaki tüm bilgilerin ABD'de bulunan The Jamestown Foundation isimli düşünce kuruluşundan almış olduğu yer alıyor.

MAĞDUR GÖSTERİLİYORLAR

Sığınma bürosunun FETÖ'cüler için bilgi istediği kurumun ise Kanada'da yer almadığı belirtildi. Örgüt üyelerinin masum ve mağdur gibi gösterilen bilgiler veren isimlerin başında ise eski CIA Direktörü Michael V. Hayden, eski ABD'li Büyükelçi Matthew Bryza ve birçok ABD'li asker bulunduğu ifade edildi.

MANUPÜLE İFADE

Amestown Foundation adlı düşünce kuruluşunun raporuna göre, FETÖ üyelerinin masum olduğu ve FETÖ'cülerin odaklandığı konuların eğitim, dinler arası ve kültürler arası diyalogdan ibaret olduğu yönünde ifadeler yer alıyor. Jamestown Foundation'in Kanadalı yetkilileri yanıltmaya yönelik verdiği bilgiler arasında FETÖ'nün okullarının Rusya'da "zorla" kapatıldığı ve kendileri hakkındaki tüm yargı kararlarının "siyasi nitelikli kararlar" olduğu gibi manupüle ifadeler içeriyor.

KANADA'YA SIĞINMA HİLESİ

Kanada Göçmenlik Kurumu'nun sitesindeki belgede 2008 yılında Rusya'daki FETÖ'cülerin Kanada'ya göçmen olarak sığınmaya çalıştıkları kaydedildi.

19 Şubat 2015 tarihli belgede, Rusya'dan Kanada'ya göçmen olarak gelmek isteyenler hakkında bilgi istendiği görüldü.

YER AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kanada'daki resmi kurum olan IRB'den örgüt üyelerinin neden Kanada'ya gelmek istedikleri hakkında bilgi talep edildiği bildirildi. Düşünce kuruluşunda yer alan eski CIA Direktörü Michael V. Hayden, ABD'nin Avrasya ve Türkiye uzmanı olan eski ABD'li Büyükelçi Matthew Bryza gibi isimlerin, Rusya'dan kovulan örgüt mensuplarına Kanada'da yer açmaya çalıştığı belirtildi. Söz konusu ABD'li diplomatların FETÖ mensubu üyelerinin Kanada'ya sığınması için Kanada Göçmenlik Bürosu'na yalan bilgiler gönderdikleri de açıkça ortaya çıktı.