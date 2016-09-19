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Hemşireye otobüste tekme atan saldırgan tutuklandı

Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı..

Hemşireye otobüste tekme atan saldırgan tutuklandı

Hemşire Ayşegül T.'ye şort giydiği gerekçesiyletekme atan ve dün çıkartıldığı savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu, bir kez daha Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi. Çakıroğlu ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çakıroğlu savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 18:41
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