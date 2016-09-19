Hemşire Ayşegül T.'ye şort giydiği gerekçesiyletekme atan ve dün çıkartıldığı savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu, bir kez daha Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi. Çakıroğlu ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çakıroğlu savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hemşireye otobüste tekme atan saldırgan tutuklandı
Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı..
Hemşire Ayşegül T.'ye şort giydiği gerekçesiyletekme atan ve dün çıkartıldığı savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu, bir kez daha Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi. Çakıroğlu ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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