Hemşireye otobüste tekme atan saldırgan tutuklandı

Hemşire Ayşegül T.'ye şort giydiği gerekçesiyletekme atan ve dün çıkartıldığı savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu, bir kez daha Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi. Çakıroğlu ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çakıroğlu savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.