Hayatları zehir oldu

Kahramanmaraş'ta işsiz 3 çocuk sahibi 47 yaşındaki Durdu Mehmet ve Duran Balcı çifti, uyuşturucu kullanan amatör müzisyen oğulları Suat'ın tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi. YahyaKemal Mahallesi'nde yaşayançiftin en büyük oulları 24yaşındaki Suat Balcı, iddiayagöre 2 yıl önce eroin kullanmayabaşladı. Balcı çifti, zamanlabağımlı hale gelen ve eroin parasıiçin kendilerini döven çocukları Suat'ın tedavi edilerek uyuşturucudan kurtarılmasını istedi.
'TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM'
Gözyaşı döken Anne Duran Balcı, evli 1 çocuk babası oğulları Suat'ın, evindeki eşyaları da satıp uyuşturucu aldığını belirterek, "Çok zor durumdayız. Uyuşturucu parası için bize saldırıyor. Babayı dövüyor, benim üstüme geliyor. Tek istediğim oğlum kurtulsun. Ben başka bir şey istemiyorum" dedi. Baba Durdu Mehmet Balcı ise çalışan diğer 2 oğlunun kazandıklarıyla ev geçindirdiğini ifade ederek, uyuşturucuya para yetiştiremediklerini anlattı. Balcı,şunları söyledi: "2 yıl önce Suat'ıevlendirdim. Evlendikten sonrauyuşturucu kullanmaya başladı.Bütün parası gitti. Evinde bir taneeşya bırakmadı. Hepsini sattı sattıiçti. Şimdi bizden istiyor. Artık onapara yetiştiremiyoruz. Bize dekendisine de zarar veriyor. Tedaviedilmesini istiyoruz. Uyuşturucudan kurtulmak istediğini söyleyen Suat Balcı da, kiriz dönemlerinde gözünün birşey görmediğini kaydederek, "Bırakmayı çok istiyorum. Bütünhayatım mahvoldu. Artık ailemiüzmek istemiyorum. Yetkililerdenyardım bekliyorum. Bu illettenkurtulmam için yardımcı olsunlar.Tedavi olduktan sonra bir iş imkanıda sağlarlarsa sevinirim" diye konuştu.
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