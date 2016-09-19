  1. Parmaklarını böyle taşıdılar
  2. Kanala uçuran konvoy

Hayatları zehir oldu

24 yaşındaki müzisyen Suat Balcı, 2 yıl önce illetine bulaştı. Varını yoğunu sattı, evliliği bitti... Eroin bağımlısı oğullarından dayak yiyen ailesi ise perişan!

Hayatları zehir oldu
Kahramanmaraş'ta işsiz 3 çocuk sahibi 47 yaşındaki Durdu Mehmet ve Duran Balcı çifti, kullanan amatör müzisyen oğulları Suat'ın tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi. Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan çiftin en büyük oulları 24 yaşındaki Suat Balcı, iddiaya göre 2 yıl önce eroin kullanmaya başladı. Balcı çifti, zamanla bağımlı hale gelen ve eroin parası için kendilerini döven çocukları Suat'ın tedavi edilerek uyuşturucudan kurtarılmasını istedi.

'TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM'
Gözyaşı döken Anne Duran Balcı, evli 1 çocuk babası oğulları Suat'ın, evindeki eşyaları da satıp uyuşturucu aldığını belirterek, "Çok zor durumdayız. Uyuşturucu parası için bize saldırıyor. Babayı dövüyor, benim üstüme geliyor. Tek istediğim oğlum kurtulsun. Ben başka bir şey istemiyorum" dedi. Baba Durdu Mehmet Balcı ise çalışan diğer 2 oğlunun kazandıklarıyla ev geçindirdiğini ifade ederek, uyuşturucuya para yetiştiremediklerini anlattı. Balcı, şunları söyledi: "2 yıl önce Suat'ı evlendirdim. Evlendikten sonra uyuşturucu kullanmaya başladı. Bütün parası gitti. Evinde bir tane eşya bırakmadı. Hepsini sattı sattı içti. Şimdi bizden istiyor. Artık ona para yetiştiremiyoruz. Bize de kendisine de zarar veriyor. Tedavi edilmesini istiyoruz. Uyuşturucudan kurtulmak istediğini söyleyen Suat Balcı da, kiriz dönemlerinde gözünün birşey görmediğini kaydederek, "Bırakmayı çok istiyorum. Bütün hayatım mahvoldu. Artık ailemi üzmek istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bu illetten kurtulmam için yardımcı olsunlar. Tedavi olduktan sonra bir iş imkanı da sağlarlarsa sevinirim" diye konuştu.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar