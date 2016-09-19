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kırsalında !

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'de düzenledi. Yapılan harekat sonucu bir Doçka mevzii ve cephanelik imha edildi, bir terörist öldürüldü.

Hakkari kırsalında hava harekatı!
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.16-19.36 saatleri arasında bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 adet F-16 savaş uçağı ile düzenlendi, bir doçka mevzi ve cephanelik imha edildi ve ilk görüntülere göre bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 21:22
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