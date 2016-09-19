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Hakkari kahramanına son görev

Hakkari kahramanına son görev
PKK'lı teröristler dün kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Hain teröristler yine askerimizi hedef aldı. Hakkari'nin merkeze bağlı Ağaçdibi Köyü'nde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü. Dün şehitler gerçekleştirilen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Efe (24) için memleketi Çankırı'da tören düzenlendi. Efe'nin acılı anne ve babası helallik alınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından dualarla vatan toprağına bırakıldı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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