Hakkari kahramanına son görev

PKK'lı teröristler dün kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Hain teröristler yine askerimizi hedef aldı. Hakkari'nin merkeze bağlı Ağaçdibi Köyü'nde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü. Dün şehitler gerçekleştirilen törenle memleketlerine uğurlandı. ŞehitUzman Onbaşı Hüseyin Efe(24) için memleketi Çankırı'datören düzenlendi. Efe'nin acılı anne ve babası helallik alınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı düzenlenentörenin ardından dualarla vatantoprağına bırakıldı.
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