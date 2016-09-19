Gözyaşları şelale!

Yürek burkan olay önceki gün Adana'da yaşandı. Cemil Kızılkoca (37), eşi ve iki çocuğunu alarak dün Yumurtalık'ın Sugözü Mahallesi'nden Kapuzbaşı Şelalesi'ne piknik yapmaya gitti. Aile bir süre piknik yaptı. Öğleden sonra7 yaşındaki EmirKızılkoca şelalekenarında oynayıpayağını suya sokarkendengesini kaybedipdüştü. Bunu gören baba hemen suya atladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan baba da suda girdap olduğu için oğluyla birlikte kayboldu. Etraftaki vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gidenarama kurtarma ekibive dalgıçlar şelaleyegirerek arama başlattı. Yapılan aramada Emir Kızılkoca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kızılkoca'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir taraftan da ekipler babanın bulunması için çalışma başlattı. Ancak yapılançalışmalara rağmen Cemil baba bulunamadı.Yakınları ise kıyıda uzun süre ağladı. EmirKızılkoca'nın cenazesi yakınları tarafından teslimalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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