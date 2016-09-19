Gözyaşları şelale!

Yürek burkan olay önceki gün Adana'da yaşandı. Cemil Kızılkoca (37), eşi ve iki çocuğunu alarak dün Yumurtalık'ın Sugözü Mahallesi'nden Kapuzbaşı Şelalesi'ne piknik yapmaya gitti. Aile bir süre piknik yaptı. Öğleden sonra 7 yaşındaki Emir Kızılkoca şelale kenarında oynayıp ayağını suya sokarken dengesini kaybedip düştü. Bunu gören baba hemen suya atladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan baba da suda girdap olduğu için oğluyla birlikte kayboldu. Etraftaki vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Olay yerine giden arama kurtarma ekibi ve dalgıçlar şelaleye girerek arama başlattı. Yapılan aramada Emir Kızılkoca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kızılkoca'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir taraftan da ekipler babanın bulunması için çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen Cemil baba bulunamadı. Yakınları ise kıyıda uzun süre ağladı. Emir Kızılkoca'nın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.