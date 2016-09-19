Lise öğrencilerine yönelik hazırlanan "15 Temmuz 2016 Türkiye'yi Darbeyle İşgal Teşebbüsü" kitapçığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Sevgili Gençler" başlığıyla bir yazı yer aldı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesinde, siyasi tarihinin en büyük ve en kanlı ihanet girişimlerinden birine maruz kaldığını belirten Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi, asker elbisesi giymiş bir grup teröristin, milletin ve devletin kendilerine emaneti olan silahları, asıl sahiplerine doğrultarak milli iradeyi gasp etmeye ve ülkeyi teslim almaya çalıştığını ifade etti.





Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve MİT yerleşkesinin darbeciler tarafından bombalandığını, askeri ve sivil tesislerin ağır ateş altına alındığını aktaran Erdoğan, milletin, açılan ateşlere, atılan bombalara, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen meydanı darbecilere bırakmadığını, ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıktığını kaydetti.





Her yaştan, farklı kimlik ve siyasi görüşten 79 milyonun tamamının inancını, vatanını, milletini, demokrasiyi ve hukuk devletini savunmak için büyük bir kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 241 şehidin mübarek kanları, 2 bin 194 gazinin de fedakarlıkları sayesinde engellendiğini belirtti.





Erdoğan, "Şüphesiz ki milletimizin, asker üniforması giymiş bu teröristler karşısında gösterdiği şanlı direniş asla unutulamayacak, nesiller boyu bir ibret vesikası olarak anlatılacaktır. 15 Temmuz ruhu bu topraklarda diri olduğu müddetçe terör örgütlerini maşa olarak kullanan hiçbir vesayet odağı ülkemizi teslim alamayacaktır. Ülkemizi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen hiçbir güç, bugüne kadar başarılı olamamıştır ve olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





"ÜLKEMİZİ DAHA MÜREFFEH VE DAHA GÜÇLÜ YARINLARA HAZIRLAYACAKSINIZ"

Bu ülkenin en büyük sermayesinin karakteri sağlam, özgür düşünebilen, tarih ve kimlik bilinci yüksek, öz güven sahibi gençler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Ben geleceğimizi emanet ettiğimiz siz değerli gençlerimizin bu öz güvenle ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinize inanıyorum. Eminim, sizler Malazgirt'e, Çanakkale'ye, Kut'ül Amare'ye ve İstiklal Harbi'ne sahip çıktığınız gibi, 15 Temmuz şanlı direnişine de aynı şekilde sahip çıkacaksınız. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış kahraman bir milletin evlatları olarak, istiklalimizin ve birliğimizin teminatı olan 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' ilkesine sıkı sıkıya sarılacak, ülkemizi daha müreffeh ve daha güçlü yarınlara hazırlayacaksınız.

Bu amaçla çıktığınız yolda, şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları size her zaman eşlik edecek, mensubu olduğunuz bu köklü ve zengin medeniyetin ışığı yolunuzu her daim aydınlatacaktır."

Kitapçıkta, "Truva atı", "Haşhaşiler", "Boğaziçi Köprüsü", "Sela", "Unutulmayacak Kahramanlar", "Sultanahmet Mitingi" başlıkları altında bilgiler ile FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nden görsellere de yer verildi.

DARBE, CUNTA, FETÖ/PDY KAVRAMLARI ANLATILDI

Bakanlık tarafından ilkokul ve ortaokullar için hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz Anısına" broşüründe de darbe girişimi gecesinde yaşananlar görsellerle anlatıldı.

Broşürdeki "15 Temmuz Sözlüğü"nde ise "cumhuriyet, demokrasi, meclis, darbe, cunta, FETÖ/PDY" kavramlarının anlamları açıklandı.

Sözlükte, darbe kelimesi, "millete ve seçilmiş hükümete yönelik, zor ve silah kullanarak devirme girişimi", FETÖ/PDY ise "FETÖ kısaltması, halkın dini duygularını sapkın görüşleriyle istismar eden Fetullahçı Terör Örgütünü ifade eder. Sınav sorularını çalarak, devlet kurumlarına haksız şekilde yerleşmesi, eğitim, adalet ve güvenlik alanları başta olmak üzere, kamu imkanlarını kendi çıkar ve amaçları için kullanması nedeniyle 'Paralel Devlet Yapılanması (PDY)' olarak da tanımlanmaktadır." ifadeleri ile anlatıldı.

Sözlükte, "Kuşatma" başlığı altında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki "Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin." sözleri yer aldı.

15 Temmuz gecesinde yaşananların saat saat anlatıldığı broşürde,15 Temmuz şehitleri için "Çanakkale'deki atalarının ruhuyla koştular, geri dönmeyi düşünmediler. Doğu, batı, kuzey, güney ülkenin dört bir tarafından 241 can soğuk bir gecenin ayazında çiğ damlaları gibi düştü toprağa. Özgürlüğümüz için, demokrasimiz için, geleceğimiz için, vatanımız için." değerlendirmesi yapıldı.

Broşürde, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası mitinglerin düzenlendiği demokrasi meydanlarının fotoğraflarına yer verildi.