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'cü baklavacı hakkında kritik karar

operasyonu kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 'ye 'tutuklanmak üzere yakalama kararı' çıktı.

FETÖcü baklavacı hakkında kritik karar

'A soruşturmasında, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ünlü baklavacı hakkında, İstanbulCumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın itirazı üzerine, nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ üyeliğinden 'tutuklanmak üzere yakalama' kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSKON'a FETÖ Soruşturması tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 65 kişiden tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 38 şüpheli hakkında, bir üst mahkemeye itiraz etmişti.

İtiraz üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkarılan Özlem Rukiye Kartal Üçüncü'nün, tutuklanmasıyla TUSKON'a FETÖ soruşturmasında tutuklanan şüpheli sayısı 29 oldu.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 16:03
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