FETÖ kitapları derede bulundu

Kars'ın Dereiçi mevkiinde devriye görevi yapan bir polis memuru, dere kenarına atılmış çok sayıda kitap gördü. Bölge de yapılan incelemeler de kitapların teröristbaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu tespit edildi. Kitaplar incelenmek üzere emniyete gönderildi. Ekipler kitapları atan kişileri bulmak için çalışma başlattı.