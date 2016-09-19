Erdoğan'dan Suriyeli çocuklara bayram hediyesi

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Konak ilçesi Murat Mahallesindeki bisiklet dağıtımında vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Ayyıldız, çocuklar ile anne ve babalarının Kurban Bayramını kutladı. Ayyıldız, çocuklar adına Erdoğan'a teşekkür ve dua ettiğini ifade etti.





Ayyıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız gönül dolusu muhabbetlerini, sevgilerini sunmaya geldim. Elçi olarak bizi gönderdi. Sizin gönlünüze ve dualarınıza talip. Her şeyden önce Rabbim size ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı, uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin, sizlerin ve onun yokluğunu göstermesin. Bu 6 bisiklet onun bayram hediyesi. Biz yetiştiremedik bayram esnasında vermeye. Bisiklet alamayan, gönlünde 'bana yok mu' diyen kardeşlerimize de Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla onlara da isimlerini alıp bisikletlerini vereceğiz."





Çocuklara araç trafiğine fazla çıkmamaları uyarısında bulunan Ayyıldız, onlardan dikkatli kullanmalarını, bisikleti olmayanlara da kullanmaları için bisikletlerini vermelerini istedi.