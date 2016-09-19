Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bir taraftan 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yaralarını sararken diğer taraftan da Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye kaynaklı terör örgütlerine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Sınırlarımız içinde de FETÖ, DAEŞ ve PKK gibi cinayet şebekelerinin uzantılarına karşı başarılı operasyonlar yapıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Her tarafta örgütün (FETÖ) inine girmeyi sürdüreceğiz. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir, olmayacaktır." dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ YENİ BOYUTLAR KAZANARAK DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah terörle ve terör örgütleriyle mücadelemiz önümüzdeki dönemde yeni boyutlar kazanarak devam edecek. 15 Temmuz darbe girişimi ve milletimizin bu ihanet karşısında ortaya koyduğu destansı direniş, gözlerin bir kez daha Türkiye'ye çevrilmesine neden olmuştur." dedi.

Erdoğan, "Genel Kurula olan hitabım, hem 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, hem de 241 şehidimizin kanını döken FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna en doğru biçimde anlatılması için bir vesile oluşturacaktır. Biz her platformda FETÖ ve elebaşının karanlık yüzünü deşifre etmeye, bu terör örgütünün Türkiye ve diğer ülkeler için oluşturduğu tehdidi dile getirmeye, dostlarımızı da uyarmaya devam edeceğiz. Her tarafta örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim; bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir, olmayacaktır." diye konuştu.

"SADECE SURİYELİLERİN VEYA SURİYE'YE KOMŞU BİRKAÇ ÜLKENİN MESELESİ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık şu gerçeği tüm dünyanın idrak ettiğine veya edeceğine inanıyorum. Suriye sorunu sadece Suriyelilerin veya Suriye'ye komşu birkaç ülkenin meselesi değildir. Bu kriz sonuçları, diğer bölgelere yansımaları itibarıyla küresel bir boyut kazanmıştır. Suriye krizini meşruiyet ve adalet temelinde çözüme kavuşturma noktasında kaybedilen her saniye, her dakika Birleşmiş Milletler için utanç kaynağıdır. Mültecileri insanlık dışı muamelelere tabi tutarak, tel örgülerin arkasına saklanarak bu soruna çözüm bulunmaz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere artık insanlığın bu konuda sorumluluğunun farkına varması gerekiyor." dedi.



Erdoğan, "Zirveye katılan ülkeler, toplantı sırasında bu hedefler doğrultusunda atacakları yeni adımları ile taahhütlerini belirtecekler. Hali hazırda dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz de bu özel konumu itibariyle zirveye özellikle davet edilmiştir. Zirve konuşmasında Türkiye'nin Suriye krizini başından bu yana tek başına üstlendiği ağır sorumluluğu detaylarıyla dile getireceğim. Sorunun çözümü için yıllardır dile getirdiğimiz, güvenli bölge ve terörden arındırılmış bölge ihtiyacını bir kez daha ifade edeceğim. Fırat Kalkanı Harekatı'nın mülteci krizinin hafifletilmesine yaptığı katkıları da zirveye katılan liderlerle paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE ASKERLERİNİ VURMASI

ABD'li yetkililere bu durumu soracağız.

PYD BİNALARINA ABD BAYRAĞI ASILMASI

Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz.

FIRAT KALKANI OPERASYONU

Bize diyorlar ki El Bab'a kadar neden iniyorsunuz? Biz dedik ki bölgeyi sınırlarımız için tehdit olmaktan çıkaracağız. Bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. Burada bizi dinleyin. El ele verelim. Buradaki pisliği temizleyelim.