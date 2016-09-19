Engelsiz başarı

Ahmet Ortaarmutçu, engeline yenilmedi. Ailesinin desteğiyle hayatını değiştirdi. ‘Okuyamaz’ denmesine rağmen 2 üniversite bitirdi. Hayatını filme çekti. Kendisi gibi engelli arkadaşlarına “Umudunuzu kaybetmeyin” mesajı verdi...
Antalya'da yaşayan Ahmet Ortaarmutçu, engelli arkadaşlarına umut oldu. Yüzde 94 engeline rağmen hayatını değiştirdi. Şu an 24 yaşındaolan Ahmet Ortaarmutçu, henüz 2günlükken havale geçirdi. Rahatsızlığının ardından Ahmet'e spastik engelli tanısı kondu. Ailesi, yıllarca evlatlarının yüzündeki minik bir tebessüm için mücadele etti. Çocuklarının 7 yaşına gelmesiyle Ahmet'i okula yazdırmaya karar verdi. Okulmüdürü ise yaşıtlarının Ahmet'ezarar vereceğini söyleyerek kayıtyaptırmak istemedi. Ancak ailesi vazgeçmedi. Ahmet, anne ve babasının desteğiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdi. "Okuyamaz" denilen Ahmet, Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Derslerini başarıyla tamamlayıp mezun oldu.
ÖYLE BİR İSTE Kİ...
İçindeki okuma azmi tükenmeyen Ahmet daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Bir yandan da burnuyla kullandığı klavye ile hayatını anlattığı senaryo yazdı. 'Öyle bir iste ki" filmini çekti. Ahmet'in azminden çok etkilenen işadamı Sami Altıntaş, başarılı gence iş teklifinde bulundu. Sera fabrikasında işe başlayan Ahmet, burada herkesin sevgisini kazandı. Yaşadığı zorluklara rağmen gülümsemeyi ve umudu kaybetmeyen Ahmet şunları söyledi: "Çok zorluk çektim. Ancakvazgeçmedim. Benim gibi engelliinsanlara umut olmak istiyorum.Her zaman arkamda duran ailemede teşekkür ederim. Onlar olmasabaşaramazdım..."
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