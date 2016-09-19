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Engelsiz başarı

, engeline yenilmedi. Ailesinin desteğiyle hayatını değiştirdi. ‘Okuyamaz’ denmesine rağmen 2 üniversite bitirdi. Hayatını filme çekti. Kendisi gibi engelli arkadaşlarına “Umudunuzu kaybetmeyin” mesajı verdi...

Engelsiz başarı
Antalya'da yaşayan , engelli arkadaşlarına umut oldu. Yüzde 94 engeline rağmen hayatını değiştirdi. Şu an 24 yaşında olan Ahmet Ortaarmutçu, henüz 2 günlükken havale geçirdi. Rahatsızlığının ardından Ahmet'e spastik engelli tanısı kondu. Ailesi, yıllarca evlatlarının yüzündeki minik bir tebessüm için mücadele etti. Çocuklarının 7 yaşına gelmesiyle Ahmet'i okula yazdırmaya karar verdi. Okul müdürü ise yaşıtlarının Ahmet'e zarar vereceğini söyleyerek kayıt yaptırmak istemedi. Ancak ailesi vazgeçmedi. Ahmet, anne ve babasının desteğiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdi. "Okuyamaz" denilen Ahmet, Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Derslerini başarıyla tamamlayıp mezun oldu.

ÖYLE BİR İSTE Kİ...
İçindeki okuma azmi tükenmeyen Ahmet daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Bir yandan da burnuyla kullandığı klavye ile hayatını anlattığı senaryo yazdı. 'Öyle bir iste ki" filmini çekti. Ahmet'in azminden çok etkilenen işadamı Sami Altıntaş, başarılı gence iş teklifinde bulundu. Sera fabrikasında işe başlayan Ahmet, burada herkesin sevgisini kazandı. Yaşadığı zorluklara rağmen gülümsemeyi ve umudu kaybetmeyen Ahmet şunları söyledi: "Çok zorluk çektim. Ancak vazgeçmedim. Benim gibi engelli insanlara umut olmak istiyorum. Her zaman arkamda duran aileme de teşekkür ederim. Onlar olmasa başaramazdım..."
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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