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Dönüş kuyruğu

9 günlük tatil bitti. Vatandaş dönüş trafiğinde saatlerce bekledi. İstanbul’da otogar girişince kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğu dikkat çekti...

Dönüş kuyruğu
Kurban Bayramı tatili sona erdi. 9 günlük tatili fırsat bilip şehir dışına çıkan tatilciler her yıl olduğu gibi yine trafikte çile çekti. Hal böyle olunca otogarlarda şehirlerarası otobüsler zincirleme olarak dizildi. Özellikle İstanbullular, trafikte uzun süre bekledi. Dün gün boyu Bayrampaşa Otogarı'nda yaşanan yoğunluk, tatilcileri ve şoförleri canından bezdirdi.

YÜRÜDÜLER...
Otobüslerin otogar girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturduğu gözlendi. Trafikte bunalan bazı yolcular bavullarıyla bariyerleri atlayıp, yürüyüşe geçti. İzmir'den İstanbul'a geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Saatlerdir trafikteyiz. 2 saattir otogara girmeye çalışıyoruz" dedi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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