Dinle dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentine gidecek. Burada bir konuşma yapacak. 193 ülke temsilcisine halkına kurşunlar yağdıran terör örgütü FETÖ’yü anlatacak
Dünya, bu hafta ABD'nin New York kentine kilitlenecek. Birleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurulu görüşmeleri dünya liderlerini bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün ABD'ye gidecek. Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Kalkınma Gündemi'nin kabulünün birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ve Genel Kurul'un açılışına katılacak. Erdoğan, 193 ülke temsilcisinin katılacağı BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiğini yönetecek. CumhurbaşkanıErdoğan, ABD BaşkanYardımcısı Joe Biden'ıkonakladığı ThePeninsula Oteli'ndekabul edecek. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani ile zirve kapsamında görüşecek olan Erdoğan, ayrıca Yunanistan Başbakanı Çipras ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi de kabul edecek. Erdoğan'ınikili görüşmelerindeSuriye krizi, mültecisorunu, terörlemücadele konuları elealınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bu görüşmelerde bilgi verecek. Devlet ve hükümetbaşkanlarıyla FETÖ'nündarbe girişimiyle ilgilihazırlanan raporlarıda paylaşacak olanErdoğan, Türk halkınındemokrasiye sahipçıkma mücadelesini devurgulayacak. Erdoğan, dünyanın 170 ülkesinde eğitim maskesi altında faaliyet gösteren FETÖ'ye karşı liderleri uyaracak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABDziyareti kapsamında,ABD'li yatırım ve işçevreleriyle, kanaatönderleriyle, ABD'dekiTürk ve Müslümantoplumu temsilcileriylede bir araya gelecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Obama, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Kanada, Almanya, İsveç, Etiyopya, Meksika ve Ürdün'ün eş-ev sahipliğinde mülteciler konusunda düzenlenecek liderler zirvesine de katılacak. Erdoğan, bu zirvede Türkiye'nin mültecilere yönelik uyguladığı açık kapı politikasını anlatacak. Erdoğan, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Obama ve eşi tarafından verilecek resepsiyona katılacak.
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Sayin Basakanimiz ABD ri Fetoyi kullanmaktadir...Bilhassa Israil icin,, bundan dolayi hicbirsey degismez ,,ABD iki yuzlu ve ISRAIL de VAR crimanal dir
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