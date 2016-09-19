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Dinle dünya

, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentine gidecek. Burada bir konuşma yapacak. 193 ülke temsilcisine halkına kurşunlar yağdıran terör örgütü FETÖ’yü anlatacak

Dinle dünya
Dünya, bu hafta ABD'nin New York kentine kilitlenecek. Birleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurulu görüşmeleri dünya liderlerini bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün ABD'ye gidecek. Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Kalkınma Gündemi'nin kabulünün birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ve Genel Kurul'un açılışına katılacak. Erdoğan, 193 ülke temsilcisinin katılacağı BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiğini yönetecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı konakladığı The Peninsula Oteli'nde kabul edecek. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani ile zirve kapsamında görüşecek olan Erdoğan, ayrıca Yunanistan Başbakanı Çipras ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi de kabul edecek. Erdoğan'ın ikili görüşmelerinde Suriye krizi, mülteci sorunu, terörle mücadele konuları ele alınacak. , ayrıca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bu görüşmelerde bilgi verecek. Devlet ve hükümet başkanlarıyla FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili hazırlanan raporları da paylaşacak olan Erdoğan, Türk halkının demokrasiye sahip çıkma mücadelesini de vurgulayacak. Erdoğan, dünyanın 170 ülkesinde eğitim maskesi altında faaliyet gösteren FETÖ'ye karşı liderleri uyaracak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında, ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

GÜNDEMİ YİNE ÇOK YOĞUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Obama, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Kanada, Almanya, İsveç, Etiyopya, Meksika ve Ürdün'ün eş-ev sahipliğinde mülteciler konusunda düzenlenecek liderler zirvesine de katılacak. Erdoğan, bu zirvede Türkiye'nin mültecilere yönelik uyguladığı açık kapı politikasını anlatacak. Erdoğan, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Obama ve eşi tarafından verilecek resepsiyona katılacak.

Hasan AY
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Tolga Tolga

Sayin Basakanimiz ABD ri Fetoyi kullanmaktadir...Bilhassa Israil icin,, bundan dolayi hicbirsey degismez ,,ABD iki yuzlu ve ISRAIL de VAR crimanal dir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.09.2016 02:05
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