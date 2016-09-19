Ders kitaplarına FETÖ ayarı

Yeni eğitim ve öğretim yılına birçok öğrenci, bazı ders kitaplarından eksik başladı. FETÖ'ye ait veya bu örgütle ilişkili yayınevlerinde basılan kitapların toplatılması ve imhası yönünde eylül ayı başında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine tümokullarda harekete geçilmişti. Ders kitapları başta olmak üzere yardımcı kaynak kitaplarla, okul ve sınıf kütüphanelerinde okulların açılmasıyla birlikte öğretmenler tarafından FETÖ ile bağlantılı yayınevlerinin listesine göre kitaplar tek tek ayrıştırılıyor.

Bakanlığın ilkokul, ortaokul, imam hatip gibi okullara gönderdiği listelerde birçok sınıfa ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed'in Hayatı, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Kuran-ı Kerim, Sanat Tarihi, İngilizce, Demokrasi ve İnsan Hakları, SporYönetimi ve Organizasyonu, Sosyoloji, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Spor ve Beslenme, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İşletme, Diksiyon ve Hitabet, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Üç Boyutlu Sanat Atölye gibi çeşitli sınıflara ait dersler bulunuyor. Ayrıca 29 yayınevinden basılmış öykü, hikaye, roman gibi okul ve sınıf kütüphanelerindeki kitaplar da toplatılıyor. Aralarında Sızıntı, Aksiyon gibi dergilerin bulunduğu 15 dergi de imha edilecekler listesinde.



