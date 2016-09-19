Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ'li 2 terörist, canlı bomba yelekleri ve patlayıcılarla gözaltına alındı.
Canlı bomba olarak sansasyonel eylem yapmayı planladığı öne sürülen DAEŞ'li teröristlerin bulunduğu evde yapılan aramada, intihar yelekleri ve patlayıcılar da ele geçirildi.
DAEŞ'li 2 terörist canlı bomba yelekleriyle yakalandı
Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ üyesi 2 terörist, canlı bomba yelekleri ve patlayıcılarla gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ'li 2 terörist, canlı bomba yelekleri ve patlayıcılarla gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa , canlı bomba , DAEŞ , terörist
- FETÖ'cü baklavacı hakkında kritik karar
- Tam 254 kez ihlal ettiler!
- Bakanlıktan kritik açıklama! O yasak kalkıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.