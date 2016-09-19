Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ'li 2 terörist, canlı bomba yelekleri ve patlayıcılarla gözaltına alındı.



Canlı bomba olarak sansasyonel eylem yapmayı planladığı öne sürülen DAEŞ'li teröristlerin bulunduğu evde yapılan aramada, intihar yelekleri ve patlayıcılar da ele geçirildi.



