  1. FETÖ soruşturması kapsamında kilit ülkenin 'imamı' yakalandı!

'li 2 yelekleriyle yakalandı

'da eylem hazırlığında olan terör örgütü üyesi 2 , yelekleri ve patlayıcılarla gözaltına alındı​.

DAEŞli 2 terörist canlı bomba yelekleriyle yakalandı

'da eylem hazırlığında olan terör örgütü 'li 2 , yelekleri ve patlayıcılarla gözaltına alındı.

Canlı bomba olarak sansasyonel eylem yapmayı planladığı öne sürülen DAEŞ'li teröristlerin bulunduğu evde yapılan aramada, intihar yelekleri ve patlayıcılar da ele geçirildi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 17:48
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