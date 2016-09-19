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hedefleri yerle bir edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 3 hedefinin imha edildiğini açıkladı.

DAEŞ hedefleri yerle bir edildi!
'dan yapılan açıklamada, 18 Eylül 2016 tarihinde 20.34-22.09 saatleri arasında Baragitah ve Sandarah bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölgede cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen 'e ait üç adet sabit hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 09:24
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