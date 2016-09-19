Bir kadın daha katledildi

Erkek şiddetine dün bir yenisi eklendi. Mersin'de yaşayan Semra Ezel (22), bir süredir tutuklu olan eşi T.E.'yi ziyaret etmek için Mersin Cezaevi'ne gitti. İddiaya göre Ezel, kocası ile görüşmek için cezaevi önünde beklediği sırada kayınbiraderiÖ.B. (17), ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ö.B., yengesini bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Ezel,kaldırıldığı hastanedetüm müdahalelerekurtarılamadı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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