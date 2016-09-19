  1. Kendini tavana astı
  2. 30 saniye 6 parça

Bir ‘Fidan’ daha soldu!

Bir ‘Fidan’ daha soldu!
Akıllara durgunluk veren bir hafta önce Adıyaman'da yaşandı. Bir tekstil firmasında çalışan 20 yaşındaki Fidan Markaya, mesai sonrası işyerine ait servis otobüsüne bindi. Bir süre sonra araçtan inmek isteyen genç kız, otobüsün hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan genç kız, hemen hastaneye kaldırıldı. Dün ise hayatını kaybetti.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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