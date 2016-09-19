  1. Engelsiz başarı
  2. İstanbul'da dev operasyon

beach

Sosyete bu yaz Çeşme’den Bodrum’dan çıkmadı İstanbul’un gözde semti orta direk vatandaşa kaldı

Bebek beach
Adı şarkılara karıştı. Vatandaş sevgilisini koluna taktı... 'te 3-5 tur attı. Hatta zaman zaman vahşi hayatın ortasında kaldı. Domuzlar, sosyetik semte dadandı! İşte İstanbul'un reytingi yüksek semti Bebek, bu kez renkli plaj görüntüleri ile Eylül'e imza attı. Cemiyet hayatı Çeşme'de, Bodrum'da sıcak kumlardan serin sulara atladı. Bir lahmacun için 100 TL'yi cebinden çıkardı. İstanbul'un sakinleri ise semaverini çekirdeğini aldı. Bebek sahilinde keyif çattı. Dün Bebek sahili, tatilcilerle doldu taştı! Kimi güneşin tadını çıkardı. Kimi de milyon dolarlık teknelerin arasında İstanbul Boğazı'nın sularına balıklama daldı.

AYDIN HAMZA
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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