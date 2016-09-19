Bebek beach

Adı şarkılara karıştı. Vatandaş sevgilisini koluna taktı... Bebek'te 3-5 tur attı. Hatta zaman zaman vahşi hayatın ortasında kaldı. Domuzlar, sosyetik semte dadandı! İşte İstanbul'unreytingi yüksek semti Bebek, bu kezrenkli plaj görüntüleri ile Eylül'eimza attı. Cemiyet hayatı Çeşme'de,Bodrum'da sıcak kumlardan serinsulara atladı. Bir lahmacun için 100 TL'yi cebinden çıkardı. İstanbul'un sakinleri ise semaverini çekirdeğini aldı. Bebek sahilinde keyif çattı. Dün Bebek sahili, tatilcilerle doldu taştı! Kimi güneşin tadını çıkardı. Kimide milyon dolarlık teknelerinarasında İstanbul Boğazı'nınsularına balıklama daldı.
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