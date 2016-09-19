Bayram tatilinde acı bilanço

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve tatilin bitimiyle yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla trafik akımında ek yoğunluk oluştuğu belirtilerek, bayram süresince vatandaşın daha huzurlu ve kazasız seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı kaydedildi.

Ülke genelinde 281 bin 525 güvenlik personelinin görev yaptığı tatilin kazasız geçmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının görsel ve yazılı basınla birlikte sosyal medyada da bir farkındalık oluşturduğu ifade edilen açıklamada, radyo ve televizyon kanallarında konuyla ilgili kamu spotlarının yayınlandığı, sürücülerin dikkatli olmaları hususunda ise uyarıcı nitelikte 680 bin broşür dağıtıldığı belirtildi.

ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI YÜZDE 27 AZALDI

Bayram tatili dönüşünde vatandaşların dikkatli olmaları hususunun Diyanet İşleri Başkanlığınca Cuma hutbelerinde tekrar dile getirildiği de hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayram tatilinde alınan tedbirler, vatandaşlarımızın ve sürücülerin duyarlı davranışları nedeniyle, yıl içerisinde normal bir günde 498 trafik kazası meydana gelmekte iken, bu bayramda yollarda trafik akımı yüzde 500 artmasına rağmen, alınan yoğun ve etkili tedbirler sonucunda bayramdaki günlük trafik kaza sayısı yüzde 30 azalarak 348 olmuştur.

Son üç yılda araç sayısındaki yüzde 22 artışa rağmen, kazalarda önemli oranda azalma meydana gelmiş, son 3 yıla oranla ölümlü kazalarda yüzde 22, 2015 yılı Kurban Bayramındaki kaza sayısına oranla da yüzde 27'lik bir düşüş yaşanmıştır.

Alınan tüm bu tedbirlere rağmen meydana gelen 3 bin 129 trafik kazasında maalesef 103 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 bin 175 kişi de yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz.

Geçen yıllara oranlarda kazalarda azalış olması Bakanlığımızın bu konudaki uygulama, denetim, uyarı ve eğitim önceliklerinin daha fazla artmasına yönelik bir sorumluluk yüklemektedir. Bundan sonraki süreçte tüm vatandaşlarımız ve tüm kurumlarımızla ortak paydaşlık içerisinde kazaları en aza indirgemek için çalışmalarımız devam edecektir. Bu vesileyle vatandaşlarımıza, araç sürerken cep telefonu kullanmamalarını, ön ve arka koltuktaki emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını hatırlatmak isteriz."