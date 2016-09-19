Başbakan’dan öğrencilere mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Yıldırım açıklamasında, "Eğitimi öğrencilerimizin ruhi ve bedeni sağlıklarını ön planda tutan, ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle hareket eden, farklı düşüncelere daima saygı duyan, araştırmayısorgulamayı vazgeçilmez kabul eden ve tam demokrasiyi benimseyen bir anlayış üzerine inşa etmeliyiz" dedi. Yıldırım ayrıca Türkiye'nin geleceğinin emanet edildiği, sevgi, sabır ve özveriyle görevlerini yerine getiren eğitimin her kademesindeki öğretmenlere şükranlarını iletti.