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Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Bağımsızlığın bedeli büyüktür. Bazen can verirsiniz, bazen gazi olursunuz. Ama bu topraklara namert eli değdirmezsiniz" dedi.
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 11:06
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