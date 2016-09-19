Canikli: 27 bin 715 öğretmen ihraç edildi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde, saat 15:30'da toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklamaklarda bulundu.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 27 bin 715 öğretmenin meslekten ihraç edildiğini, 9 bin 465 öğretmenin açığa alındığını, 455 öğretmenin ise göreve iade edildiğini açıkladı.

Nurettin Canikli açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Terörle mücadele çerçevesinde terör örgütleriyle ilgili bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kamu görevlileri ile birlikte öğretmenlerde de gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 27 bin 715 öğretmen meslekten ihraç edilmiştir. Bugün itibariyle 9 bin 465 öğretmen açığa alınmıştır. 455 öğretmen şu ana kadar göreve iade edildi.



- Çıraklık zorunlu eğitim kapsamına alınacak.

BAYRAMDA TRAFİK KAZALARI

9 günde, 3 bin 129 kazada. 103 kişi hayatını kaybetti. Yoğunlukta artışa rağmen kaza sayısı yüzde 6 azaldı.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Kamuda maalesef bir tasarruf alışkanlığı olduğunu söylemek güç. Bütçe, tasarrufu değil harcamaları teşvik eder nitelikte.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

Bazı asgari ücretlilerini vergi dilimine girmelerinden dolayı aldıkları ücretlerde yaşanan düşüşlerle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Bununla ilgili açıklamayı Başbakanımız yapacak.



FETÖ SORUŞTURMALARI

Temel hedefimiz sıfır adaletsizlik ve haksızlık. Mağduriyet bildirimi, ilgili merkezlere yapılabiliyor. Kamuya yansıdığı gibi çok büyük talepler, itirazlar yok. Mağduriyet ortaya çıkmaması için gayret ediyoruz.



ŞORTLU HEMŞİREYE TEKMELİ SALDIRI

İstanbul'da bir hemşirenin otobüste yolculuk yaparken, şort giydiği için saldırıya uğramasıyla ilgili "Vahim bir hadise. En kararlı şekilde üzerine gidilmesi gerekiyor. Buna benzer hadiselerde tutuklamayı zorunlu hale getirecek bir çalışma Adalet Bakanlığı'mız tarafından yapılıyor"



ALMAN VEKİLLERE İNCİRLİK VETOSU

Merkel'in açıklamaları bizim beklentilerimizi karşılar nitelikte. Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmelerinin önünde bir engel yok. Ekim ayında ziyaret için gerekli izinler verildi.



OHAL UZATILACAK MI?

Bu konuyla ilgili alınmış bir karar henüz yok.

KREDİ KARTINA TAKSİT İMKANI

Süreç tamamlanmadı. Taslak, ilgili kuruluşlarda. Hukuken karar aşamasına gelmiş bir durum yoktur. Ama inşallah önümüzdeki hafta bu karar resmi gazetede yayımlanma aşamasına gelinir diye tahmin ediyoruz. Yeni düzenleme gelecek hafta yürürlüğe girebilir.



BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI

Bu kararlar mevcut belediyeler için alınmış bir karar değil. Halka hizmet için ayrılan kaynakları terör örgütleri için kullanırlarsa o belediyeler içinde aynı görevlendirmeler yapılır.