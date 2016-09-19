  1. Anlamlı ziyaret
  2. Engelsiz başarı

Baba özlemi

Komiser Yardımcısı , ’nün kalleş saldırısında şehadete ulaştı. O cennete uğurlanırken evladı dünyaya gözlerini açtı. 25 günlük Gökçe baba kokusunu kahramanın gömleğinden aldı.

Baba özlemi
FETÖ'nün hainleri, gecesi harekete geçti. Darbe yapmaya kalkıştı. Hainlerin kullandığı F- 16'lar o gece Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na saldırı düzenledi. Burada 42 polisimizi etti. Şehitlerden birisi de Muhsin Kiremitçi'ydi (28). Kiremitçi, komiser yardımcısı olarak göreve başladığı ilk gün, hain saldırıda şehit düştü. Sabırsızlıkla beklediği kızı Gökçe'ye hasret gitti. Kahraman şehidin eşi Seda Kiremitçi, 23 Ağustos'ta kızları Gökçe'yi dünyaya getirdi. Buruk mutluluk yaşayan Seda Kiremitçi şunları söyledi: "Eşimin doğumhanenin kapısında beklemesini, bebeğimle çıktığımda onu karşımda görmeyi istedim. Çok sıradan şeyler istemiştim. Bebeğimizin, en azından kokusunu hissetmesini istediğim zaman babasının olay günü giydiği gömleğini yanına bırakıyorum. 'Gökçe, babanı görüyor musun kızım, baba sana 'Tatlı kuşum' diyor mu?' dediğimde uyurken gülümsüyor. O zaman babasını gördüğünü düşünüyorüm. Mutlu oluyorum."
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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