Baba özlemi

FETÖ'nün hainleri, 15 Temmuz gecesi harekete geçti. Darbe yapmaya kalkıştı. Hainlerin kullandığı F-16'lar o gece Ankara Gölbaşı'ndakiÖzel Harekat Daire Başkanlığı'nasaldırı düzenledi. Burada 42 polisimizi şehit etti. Şehitlerden birisi deMuhsin Kiremitçi'ydi (28). Kiremitçi, komiser yardımcısı olarak göreve başladığı ilk gün, hain saldırıda şehit düştü. Sabırsızlıkla beklediği kızı Gökçe'ye hasret gitti. Kahraman şehidin eşi Seda Kiremitçi, 23 Ağustos'ta kızları Gökçe'yi dünyaya getirdi. Burukmutluluk yaşayan Seda Kiremitçişunları söyledi: "Eşimin doğumhanenin kapısında beklemesini, bebeğimle çıktığımda onu karşımda görmeyi istedim. Çok sıradan şeyler istemiştim. Bebeğimizin, en azından kokusunuhissetmesini istediğim zaman babasınınolay günü giydiği gömleğiniyanına bırakıyorum. 'Gökçe, babanı görüyor musun kızım, baba sana 'Tatlı kuşum' diyor mu?' dediğimde uyurken gülümsüyor. O zaman babasını gördüğünü düşünüyorüm. Mutlu oluyorum."
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