Anlamlı ziyaret

Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi darbeci Semih Terzi'ye geçit vermedi. Ancak hainler tarafından şehit edildi. Vatan sevgisiyle tüm Türkiye'nin kahramanı haline geldi. Binlerce kişi hainleridize getiren Halisdemir'in kabriniziyaret etti. En ilginç ziyaretlerden biri de dün gerçekleşti. Niğde'de dünyaevine giren Yasemin ve Hıfzı Ünsal çifti, düğün salonundan çıktıktan sonra, Kahraman Halisdemir'in mezarına giderek dua etti. Damat Ünsal, "Bu kabirdeyatan kahraman şehidimiz, o gecehainlere karşı dik durmasaydıbelki bugün düğünümüzü huzuriçinde özgürce yapamayacaktık.Şehit Halisdemir'e minnetborçluyuz" diye konuştu.
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