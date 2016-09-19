  1. 7 ay sonra şehit oldu
  2. Baba özlemi

Anlamlı

Yasemin-Hıfzı Ünsal çifti, dün evlendi. Ardından kahraman ’in kabrini e gitti. Yeni evli çift, dua ederken gözyaşlarını tutamadı.

Anlamlı ziyaret
Astsubay , 15 Temmuz gecesi darbeci Semih Terzi'ye geçit vermedi. Ancak hainler tarafından edildi. Vatan sevgisiyle tüm Türkiye'nin kahramanı haline geldi. Binlerce kişi hainleri dize getiren Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. En ilginç lerden biri de dün gerçekleşti. Niğde'de dünyaevine giren Yasemin ve Hıfzı Ünsal çifti, düğün salonundan çıktıktan sonra, Kahraman Halisdemir'in ına giderek dua etti. Damat Ünsal, "Bu kabirde yatan kahraman şehidimiz, o gece hainlere karşı dik durmasaydı belki bugün düğünümüzü huzur içinde özgürce yapamayacaktık. Şehit Halisdemir'e minnet borçluyuz" diye konuştu.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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