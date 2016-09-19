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Alevli düğün

Söke’de kır düğününde atılan havai fişekler yangına neden oldu. Zeybekler oynarkan, itfaiye ise alevlere müdahale

Alevli düğün
Aydın'ın Söke ilçesinde bir düğünde atılan havai fişekler, kuru otları tutuşturarak yangına neden oldu. Çevredekilerin hortumlarla su sıkarak ilk müdahaleyi yaptığı alevler, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kısa sürede söndürülürken, bir dönümlük otluk alan zarar gördü. Söke-Kuşadası Karayolu'ndaki bir kır düğünü yangın paniğine sahne oldu. Atılan havai fişekler düğün salonun az ilerisindeki otluk alana düştü, kuru otları tutuşturdu. Yangın kısa sürede tüm alanı sardı.

BİR DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ
Alevler, bir anda büyürken, çevredekiler ve düğün salonunun görevlileri bahçelerdeki hortumlarla alevlere su sıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekiplerininde gelmesiyle alevler, daha fazla büyümeden söndürüldü. Alevlerin söndürülymesiyle, düğün salonundaki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Bir dönümlük otluk alan zarar görürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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