Alevli düğün

Aydın'ın Söke ilçesinde bir düğünde atılan havai fişekler, kuru otları tutuşturarak yangına neden oldu. Çevredekilerin hortumlarla su sıkarak ilk müdahaleyi yaptığı alevler, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kısa sürede söndürülürken, bir dönümlük otluk alan zarar gördü. Söke-KuşadasıKarayolu'ndaki bir kır düğünü yangınpaniğine sahne oldu. Atılan havaifişekler düğün salonun az ilerisindeki otluk alana düştü, kuru otları tutuşturdu. Yangın kısa sürede tüm alanı sardı.
BİR DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ
Alevler, bir anda büyürken, çevredekiler ve düğün salonunun görevlileri bahçelerdeki hortumlarla alevlere su sıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Bir yandan da durum itfaiyeyebildirildi. İtfaiye ekiplerinindegelmesiyle alevler, daha fazlabüyümeden söndürüldü. Alevlerinsöndürülymesiyle, düğünsalonundaki vatandaşlar rahat birnefes aldı. Bir dönümlük otluk alan zarar görürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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