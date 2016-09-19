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Akademi başlıyor

Akademi başlıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi nedeniyle ara verilen Siyaset Akademisi'ndeki derslerin ekim ayının ilk haftasından itibaren başlayacağını açıkladı. Hotar, şu ana kadar 6 bin başvuru yapıldığını, akademiye gençlerin ve kadınların büyük ilgi gösterdiğini bildirdi. "Burada uzaktan eğitimle ders verilecek şekilde yeniliklere sahip bir program hazırladık" dedi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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