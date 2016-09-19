Akademi başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi nedeniyle ara verilen SiyasetAkademisi'ndeki derslerin ekim ayının ilk haftasından itibaren başlayacağını açıkladı. Hotar, şu ana kadar 6 bin başvuru yapıldığını, akademiye gençlerin ve kadınların büyük ilgi gösterdiğini bildirdi. "Burada uzaktan eğitimle dersverilecek şekilde yeniliklere sahip birprogram hazırladık" dedi.
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