14 Temmuz'da darbeyi çağrıştıran konuşmaları sebebiyle FETÖ işbirlikçiliği ve FETÖ'ye yardım suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan'ın ev aramalarında ele geçirilen suç delillerinin detayları belli oldu. Mehmet Altan'ın evinden ikisi F serisi 6 ayrı 1 dolar ele geçirilirken yine aynı evde Fethullah Gülen'in orjinal sohbet kasetleri bulundu. Mehmet Altan'ın evinde ayrısa FETÖ bankası Bank Asya'da ait bankamatik kartı ele geçirildi.

15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce FETÖ kanalı Can Erzincan TV'de darbeyi çağrıştıran söylemleriyle gündeme gelen ve FETÖ işbirlikçiliği ile FETÖ'ye yardım suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan'ın adreslerinde yapılan aramanın detayları belli oldu.

SABAH'ın haberine göre, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Mehmet Altan'ın Kadıköy Göztepe'deki evinde yapılan aramada koridorda F serisi bir adet 1 dolar bulundu. Çalışma odasında Mehmet Altan adına düzenlenmiş Bank Asya'ya ait bankamatik kartı elde edildi. Yine çalışma odasında Fethullah Gülen'in sohbetlerine ait çok sayıda kaset bulundu. Ayrıca FETÖ kanalı STV'ye ait yayın kasetleri de evden çıktı. Aramada çok sayıda sim kart, flash bellek, CD ve disket gibi dijital deliller de ele geçirildi. Evin bir başka bölümünde ise biri F serisinden olmak üzere 5 adet 1 dolar ele geçirildi. Böylece evden ikisi F serisi 6 adet 1 dolar çıkmış oldu.

Yine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Ahmet Altan'a ait Kadıköy Göztepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada çalışma odasında çok sayıda disket, flash bellek, telefon kartı ve laptop gibi dijital materyaller bulundu. Ahmet Altan'ın evinde çok sayıda telefon ve sim kart bulundurması da dikkat çekti. Elden edilen dijital materyaller İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

15 Temmuz darbe girişiminden önce terör örgütü FETÖ'nün yayın organı Can Erzincan TV'de alenen darbenin haberi verilmişti. "Özgür düşünce" adlı programda konuşan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kan donduran açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia eden Mehmet Altan, programda sözü döndürüp dolaştırıp darbeye getiriyor ve TSK'yı kast ederek "Onun ne zaman yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı belli değil" diyerek hükümeti tehdit ediyor.

"ERDOĞAN'I GÖTÜRÜP ÇÖPÜN KENARINDA VURURLAR"

Bir yazısında "Erdoğan'ı götürüp çöpün kenarında vururlar" ifadesini kullanarak darbe imasında bulunan Ahmet Altan ise, "sağlam zeminde değil' Türkiye'deki askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan o yolları teker teker açıyor" demişti.



