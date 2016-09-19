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’na misafir

Ağrı Dağı’na misafir
Iğdır'da etkili olan yağışla birlikte 'nın etekleri beyaza büründü. Bölgede yaşayanları şimdiden kış telaşı sardı. Mehmet Doğan da karın yağmasıyla birlikte kışın erken geleceği kanısında olduğunu belirterek, "Şimdiden kömür ve odunumuzu almaya başladık" diye konuştu.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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