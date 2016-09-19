Adil Öksüz’ün hocası Paris’e kaçıyordu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ileevli olan Mehmet Türk, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Fransa'nın başkenti Paris'e kaçmaya çalışırken yakalanan Mehmet Türk'ün, Adil Öksüz'ün hocası olduğu ve örgütün üst düzey sorumlularından CemalTürk'ün ağabeyi olduğu belirtildi. Mehmet Türk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Manisa'nın Turgutlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Türk, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyiçekin, Allah ne kadar FETÖ'cü varsabelasını versin" diye bağırdı. Mehmet Türk'ün, FETÖ kapsamında tutuklanan Fetullah Gülen'in yakın dostu Mustafa SaidTürk'ün oğlu olduğu da öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.