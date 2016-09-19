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Adil Öksüz’ün hocası Paris’e kaçıyordu

Adil Öksüz’ün hocası Paris’e kaçıyordu
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ile evli olan Mehmet Türk, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Fransa'nın başkenti Paris'e kaçmaya çalışırken yakalanan 'ün, Adil Öksüz'ün hocası olduğu ve örgütün üst düzey sorumlularından Cemal Türk'ün ağabeyi olduğu belirtildi. Mehmet Türk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Manisa'nın Turgutlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Türk, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi çekin, Allah ne kadar FETÖ'cü varsa belasını versin" diye bağırdı. Mehmet Türk'ün, FETÖ kapsamında tutuklanan Fetullah Gülen'in yakın dostu Mustafa Said Türk'ün oğlu olduğu da öğrenildi.

İlker UYAR
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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