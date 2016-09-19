  1. Bir kadın daha katledildi
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Acı bekleyiş

Acı bekleyiş
Bursa Osmangazi'de yaşayan zihinsel engelli Ferik Kırmızıkoyun (38), bir süre Yenibağlar Mahallesi'nde gezdi. Evinin önüne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi gitti. Şahsın öldüğü belirlendi. Bu esnada savcı ve Adli Tıp Kurumu görevlilerini bekleyen talihsiz adamın yakınları, güneşin etkili olmasıyla, 'un, sokaktaki cesedinin üzerine, çarşaf örttü, evlerinden getirdikleri şemsiyeyi açtı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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