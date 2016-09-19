Acı bekleyiş

Bursa Osmangazi'de yaşayan zihinsel engelli Ferik Kırmızıkoyun (38), bir süre Yenibağlar Mahallesi'nde gezdi. Evinin önüne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi gitti. Şahsın öldüğü belirlendi. Bu esnada savcı ve Adli Tıp Kurumu görevlilerini bekleyen talihsiz adamın yakınları, güneşin etkili olmasıyla, Ferik Kırmızıkoyun'un, sokaktaki cesedinin üzerine, çarşaf örttü, evlerinden getirdikleri şemsiyeyi açtı.
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