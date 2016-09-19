7 ay sonra şehit oldu

Güvenlik güçlerimiz kanlı terör örgütü PKK'ya göz açtırmadı. Doğu ve Güneydoğu'nun terörunsurlarından temizlenmesi içinçaba harcadı. Diyarbakır Sur'da 10 Şubat'ta PKK'lı teröristlere karşı operasyon başlatıldı. Teröristlerlegirilen çatışmada JandarmaUzman Çavuş Adem Çelik (26)keskin nişancı tüfeğiyle başındanvuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 7 aydır tedavi gören Çelik, dün şehit düştü. Evlatlarının acı haberini alan anne Arife Çelik ve baba Murat Çelik gözyaşlarına boğuldu. Şehit Adem Çelik, dünmemleketi Sivas'ta ağıtlarla sonyolculuğuna uğurlandı.
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