  1. Hakkari kahramanına son görev
  2. Anlamlı ziyaret

7 ay sonra oldu

7 ay sonra şehit oldu
Güvenlik güçlerimiz kanlı terör örgütü PKK'ya göz açtırmadı. Doğu ve Güneydoğu'nun terör unsurlarından temizlenmesi için çaba harcadı. Diyarbakır Sur'da 10 Şubat'ta PKK'lı teröristlere karşı operasyon başlatıldı. Teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik (26) keskin nişancı tüfeğiyle başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gülhane i Tıp Akademisi'nde 7 aydır tedavi gören Çelik, dün düştü. Evlatlarının acı haberini alan anne Arife Çelik ve baba Murat Çelik gözyaşlarına boğuldu. Şehit Adem Çelik, dün memleketi Sivas'ta ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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