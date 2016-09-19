30 saniye 6 parça

Diyarbakır'da dün bir mağazaya iki genç kız girdi. Kıyafet alma bahanesiyle içeride bir süre dolaşan ikili 6 farklı ürünü beğendi. Denemek amacıyla girdikleri kabinde genç kızlar, ürünlerin üzerindeki demir barkodu 30 saniyede sökerek çantalarına koydu. Hırsızlığı fark eden çalışanlar, güvenlik kamerasından olayı tespit ettikten sonra polise haber verdi. Ekipler, hırsızların peşine düştü.