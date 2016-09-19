  1. Bir ‘Fidan’ daha soldu!
  2. Zorla kaçırıldı

30 saniye 6 parça

30 saniye 6 parça
Diyarbakır'da dün bir mağazaya iki genç kız girdi. Kıyafet alma bahanesiyle içeride bir süre dolaşan ikili 6 farklı ürünü beğendi. Denemek amacıyla girdikleri kabinde genç kızlar, ürünlerin üzerindeki demir barkodu 30 saniyede sökerek çantalarına koydu. Hırsızlığı fark eden çalışanlar, güvenlik kamerasından olayı tespit ettikten sonra polise haber verdi. Ekipler, hırsızların peşine düştü.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar