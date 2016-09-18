Yumurtalı tuzağa dikkat

Hırsızlar taktik değiştirdi. Yumurta ile pusu kurmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü de artan şikayetlere karşı yumurtalı gasp tuzaklarına karşı uyardı. Yapılan açıklamada şunlar söylendi: Arabanızın camına yumurtalar atıldıysa, kontrol için bile durmayın. Cam sileceklerini çalıştırmayın. Cam sileceklerini ne sıvı ne de su ile yıkamayın. Çünkü yumurtalarda doğal yapışkan bir madde olduğundan ön cam görünmez hale gelir. İster istemez arabadan çıkmak zorunda kalırsınız. Kötü niyetliinsanların kullandığıbelli başlı tekniklerdenbiri debudur.
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