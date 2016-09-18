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lı tuzağa dikkat

Yumurtalı tuzağa dikkat
Hırsızlar taktik değiştirdi. ile pusu kurmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü de artan şikayetlere karşı yumurtalı tuzaklarına karşı uyardı. Yapılan açıklamada şunlar söylendi: Arabanızın camına yumurtalar atıldıysa, kontrol için bile durmayın. Cam sileceklerini çalıştırmayın. Cam sileceklerini ne sıvı ne de su ile yıkamayın. Çünkü yumurtalarda doğal yapışkan bir madde olduğundan ön cam görünmez hale gelir. İster istemez arabadan çıkmak zorunda kalırsınız. Kötü niyetli insanların kullandığı belli başlı tekniklerden biri de budur.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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