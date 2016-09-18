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Yaşla kuru ayıklanacak

Yaşla kuru ayıklanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "At izi it izine karışıyor" uyarısının ardından Başbakanlık bünyesinde yeni bir kurul oluşturuldu. ta oluşturulan Kurul, illerden gelen ve kendisine yapılan şikayetleri inceleyecek. İtirazda bulunan kişilerle ilgili hem istihbarat birimleri tarafından, hem de kendi kurumlarında tekrar inceleme yapılacak.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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