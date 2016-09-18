Vatana göz dikenin gözlerini oyarız

BİRLİK-BERABERLİK MESAJI
Hain saldırı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım dün şehit korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Başbakan Yıldırım birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
♦ Türkiye'yi bölmek için terörü besliyorlar. Bu kirli bir oyundur. Asla oyuna gelmeyin. Yarınımız, bugünden daha iyi olacaktır. Acımızı, sevincimizi paylaşacağız. Vatanın taşına toprağına göz diken varsa onun da gözünü oyacağız.
♦ Terör Türkiye'nin kaderi değildir. Yeter artık. Dağa giden çocukları değil okula giden çocukları konuşacağız. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbenin ortadan kaldırılması değildir 15 Temmuz gecesi dostla düşmanın da ortaya çıktığı gecedir.
♦ Darbecilere darbeyi vurdunuz. Darbe yapmaya geldiler darbeyi yediler. Şimdi o teröristlere kol kanat gerenlerde yarın yaptıklarına pişman olacaklar.
♦ Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yüzde 100 temin edilinceye kadar operasyonlar devam edecek.
♦ Terör örgütlerinin kumanda merkezleri hep aynı. Terör örgütlerinin kutsalı yok. Terör örgütleri kim parayı verirse ona hizmet ederler.
♦ Bu milleti tarihin hiçbir döneminde hiçbir alçak güruh yenemedi, bundan sonra da yenemeyecek. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamayacaktır. Bu gençlerimizin, bu fidanlarımızın geleceğini asla karartamayacaklar.
♦ Terör sebebiyle geciken kalkınma hamlesini süratle gerçekleştireceğiz. 23 vilayetimizde kalkınma programı hazır.
'SAVUNMADA DEĞİL TAARRUZDAYIZ'
8'i korucu 2'si asker olmak üzere 10 şehidin verildiği Tendürek'te acı ve gözyaşı hakimdi. Şehitler son yolculuklarına törenle uğurlanırken, Başbakan Binali Yıldırım, aileleri yalnız bırakmadı. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Savunmada değil, taarruzdayız. Teröristlerin yuvalandıkları noktalar tespit edildi. Operasyonlar sürecek."
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