Valilik o haberleri yalanladı

Diyarbakır Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığınca, terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu belirlenen öğretmenlerin açığa alınmasıyla ilgili olarak bakanlık tarafından başlatılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

VALİLİK: SORUŞTURMAYI MEB YÜRÜTÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada, bazı habersitelerinde ve sosyal medyada ''Diyarbakır'da açığa alınan öğretmenler göreve iade ediliyor'' şeklinde haberlerin yer aldığı, söz konusu öğretmenlerle ilgili soruşturmanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

"DOĞRULANMAMIŞ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada, "Bu aşamada Bakanlık tarafından Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze iletilmiş herhangi bir liste bulunmamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Halkımızın resmi makamlarca doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir."ifadelerine yer verildi.