Uykuda baskın!

Konya'dan bayram tatili için Antalya'ya giden Tezcan ailesi, 13 Eylül'de Muratpaşa İlçesi'ndeki Lara Halk Plajı'nda çadır kurarak konakladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Tezcan ailesinin çadırının hemen yanında alkol alan DeryaŞarbalkan ve Sabri Şahin kavga etti. Şahin, kız arkadaşını tartaklamaya başladı. Olayın büyümesi nedeniyle Serkan Tezcan, kavgayı ayırmak istedi. Öfkeli adam, bu kez Serkan Tezcan'a saldırdı. Kardeşleri, Serkan Tezcan'a yardıma koştu. Diğer kardeşlerin de kavgaya karışması üzerine, Derya Şarbalkan, "Kocamı bırakın" diye bağırdı.
KAMERALAR İNCELENDİ Bu sırada aracındakipompalı tüfeği alan SabriŞahin, sağa sola ateşetmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kardeşlerden OrhanTezcan, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan çifti yakalamak için polis çalışma başlattı. Tezcanailesi ve diğer görgütanıklarının ifadelerinebaşvuran ekipler,bölgedeki çok sayıdagüvenlik kamerasınıngörüntülerini inceledi. Firari çiftin kullandığı aracın plakasını belirleyen polis, çalışmasını bu yönde sürdürdü. Emniyet güçleri, dün sabah Derya Şarbalkan ve Sabri Şahin'i Muratpaşa İlçesi'nde otomobilde uyurken yakaladı.Gözaltına alınan çift,sorgularınınardındançıkarıldıklarısulh cezahakimliğincetutuklandı.
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