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Uykuda baskın!

Kız arkadaşı Derya Şarbalkan’ı dövdüğü sırada kendisine müdahale eden Orhan Tezcan’ı pompalı tüfekle öldüren , sevgilisiyle otomobilde uyurken yakalandı

Uykuda baskın!
Konya'dan bayram tatili için Antalya'ya giden Tezcan ailesi, 13 Eylül'de Muratpaşa İlçesi'ndeki Lara Halk Plajı'nda çadır kurarak konakladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Tezcan ailesinin çadırının hemen yanında alkol alan Derya Şarbalkan ve Sabri Şahin kavga etti. Şahin, kız arkadaşını tartaklamaya başladı. Olayın büyümesi nedeniyle Serkan Tezcan, kavgayı ayırmak istedi. Öfkeli adam, bu kez Serkan Tezcan'a saldırdı. Kardeşleri, Serkan Tezcan'a yardıma koştu. Diğer kardeşlerin de kavgaya karışması üzerine, Derya Şarbalkan, "Kocamı bırakın" diye bağırdı.

KAMERALAR İNCELENDİ
Bu sırada aracındaki pompalı tüfeği alan Sabri Şahin, sağa sola ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kardeşlerden Orhan Tezcan, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan çifti yakalamak için polis çalışma başlattı. Tezcan ailesi ve diğer görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Firari çiftin kullandığı aracın plakasını belirleyen polis, çalışmasını bu yönde sürdürdü. Emniyet güçleri, dün sabah Derya Şarbalkan ve 'i Muratpaşa İlçesi'nde otomobilde uyurken yakaladı. Gözaltına alınan çift, sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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