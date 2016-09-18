Türkiye gözünü oraya çevirdi

Fırat Kalkanı kapsamında üçüncü ve en kritik adım olarak ÖSO, TSK'nın desteğiyle üç koldan saldırı başlattı. ÖSO, Türkiye sınırına 48 kilometre uzaklıktaki El Bab'a yönelik operasyon için düğmeye bastı. Çobanbey, Havahöyük ve Savran olmak üzere üç ayrı koldan ilerleyen ÖSO'ya, hava harekatı ve top atışları ile TSK çok yönlü destek veriyor. ÖSO'nun hareketlenmesi ile birlikte, El Bab'daki DAEŞ unsurlarının bir bölümünün, Rakka yönüne çekilmeye başladığı öğrenildi.



DAEŞ'in Rakka'dan sonraki "ikinci kalesi" El Bab'a yönelik harekat, Suriye'nin için açısından stratejik önemde. Buranın temizlenmesiyle sınırdan 48 km derinlikteki bölge ÖSO'ya geçecek. Akşam'ın haberine göre; Böylece, "Uçuşa Yasak Güvenli Bölge" formülünün güney sınırına ulaşılacağı ifade edildi. El Bab'ın kontrol altına alınması güney hattın oluşumu için yeterli değil. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin, Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor.



TÜRKİYE PRES YAPACAK

TSK'nın desteği ile El Bab'a yönelen ÖSO, El Bab'ın doğu ve batı kırsalındaki DAEŞ'e hedeflenecek. Türkiye de, bu süreçte PYD'nin, Fırat'ın doğusuna çekilmesi için pres yapacak. Böylece Türkiye sınırına 48 km derinlikteki Menbiç-El Bab-Mare hattı DAEŞ ve PYD'den tamamen temizlenecek. Menbiç'te Fırat sınırından başlayıp, El Bab'ı geçerek Mare'ye ulaşacak olan 95 kilometrelik bu hat, Güvenli Bölge'nin güney sınırını oluşturacak.

98 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ HAT

Güvenli Bölgenin Türkiye sınırı ise Azez-Cerablus arasında kesintisiz devam eden 98 kilometrelik hattan oluşacağı kaydedildi. Harekatın tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin önerdiği, 48 km derinlik 98 metre genişlikte yaklaşık 5 bin kilometre karelik alan, Uçuşa Yasak Güvenli Bölge'yi oluşturacak. Bu derinlik, Türkiye-Suriye sınır hattında konuşlu Fırtına Obüsleri'nin 50 km'lik menzili içinde.