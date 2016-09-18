Trabzonspor’u yıkan ölüm

Trabzonsporlular dün yasa boğuldu! Trabzonspor'un eski futbolcularından Cengiz Akçay'ın kızı Gizem Akçay (30), kansere yenik düştü. 2 yıldır tedavi gören talihsiz kız Samsun'da hayata gözlerini yumdu. Acı olayla Gizem Akçay'ın ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Dün talihsiz Gizem için Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba Cengiz Akçay, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Çiçeklerle donatılan tabutun başında bekleyen ailesi de gözyaşı döktü.