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Telabyad'a ABD bayraklarının asılışı fotoğraflanmış

Şanlıurfa'nın Akçakele İlçesi'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı kontrolündeki Telebyad'a ABD bayrağının asılışı sırasında çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. ABD bayrağının asıldığı direkte Büyük Britanya bayrağının da olması dikkat çekti.

Telabyada ABD bayraklarının asılışı fotoğraflanmış

Akçakale'ye sınır komşusu Telabyad'ın Minbatih Mahallesi'nde bulunan bazı evlerin çatısı ile gümrük binasına 4 gün önce ABD bayrağı asıldı. Akçakale'den görülen bu bayraklardan 3'ü, gelen tepkiler üzerine dün indirilirken, gümrük binasındaki bayrağa dokunulmadı. Kamuoyunda tepkiye yol açan ABD bayraklarının Telabyad'taki bazı evlerin çatısına dikilme anının ise fotoğraflarının çekilerek sosyal medya sitelerinde paylaşıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ABD bayraklarının üyeleri tarafından değil, bölgede bulunan Amerikan özel kuvvetler askerleri tarafından asıldığı öne sürüldü. Kamuflajlı olan ve ABD askeri olduğu ileri sürülen kişinin bayrağı asışı ve gümrük binasındaki ABD bayrağının yanında Akçakale'ye bakan silahlı PYD'lilerin fotoğrafları sosyal medyada da eleştirildi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 18:20
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