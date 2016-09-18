Telabyad'a ABD bayraklarının asılışı fotoğraflanmış

Akçakale'ye sınır komşusu Telabyad'ın Minbatih Mahallesi'nde bulunan bazı evlerin çatısı ile gümrük binasına 4 gün önce ABD bayrağı asıldı. Akçakale'den görülen bu bayraklardan 3'ü, gelen tepkiler üzerine dün indirilirken, gümrük binasındaki bayrağa dokunulmadı. Kamuoyunda tepkiye yol açan ABD bayraklarının Telabyad'taki bazı evlerin çatısına dikilme anının ise fotoğraflarının çekilerek sosyal medya sitelerinde paylaşıldığı ortaya çıktı.



Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ABD bayraklarının PYD üyeleri tarafından değil, bölgede bulunan Amerikan özel kuvvetler askerleri tarafından asıldığı öne sürüldü. Kamuflajlı olan ve ABD askeri olduğu ileri sürülen kişinin bayrağı asışı ve gümrük binasındaki ABD bayrağının yanında Akçakale'ye bakan silahlı PYD'lilerin fotoğrafları sosyal medyada da eleştirildi.







