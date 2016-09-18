Tatilde yakalandı

Aksaz Deniz Üssü'nde 2 çocuğu ve eşiyle tatil yapan Havacı Tabip Albay, gezmek için gittiği Hisarönü'nde Jandarma tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İzmir Askeri Hastanesi'nde tabip olarak görev yapan 44 yaşındaki havacı Albay H.G. eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'ne tatile geldi.
JANDARMADAN KAÇAMADI
Buradan gezi amaçlı şahsi aracıyla Hisarönü istikametine giden Albay, Hisarönü Jandarma kontrol noktasında denetim yapan ekipler tarafından durduruldu. Burada GBTdenilen genel bilgi tarama sistemindehakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıylagözaltı kararı bulunduğu ortaya çıkan Albay, Jandarma tarafından gözaltına alındı. İlk işlemleri Hisarönü'nde yapılan havacı albay Adliye'ye getirildi. Sorgusu yapılan tabip albay Ankara TEM büroya sevk edildi.
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