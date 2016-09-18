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Tatilde yakalandı

’den hakkında yakalama kararı olan H.G. ailesi ile Aksaz Üssü’nde tatil yaptı. Askeri üste elini kolunu sallayarak dolaşan adam, nizamiyeden çıkınca yakalandı

Tatilde yakalandı
Aksaz Deniz Üssü'nde 2 çocuğu ve eşiyle tatil yapan , gezmek için gittiği Hisarönü'nde Jandarma tarafından üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İzmir Askeri Hastanesi'nde tabip olarak görev yapan 44 yaşındaki havacı Albay H.G. eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'ne tatile geldi.

JANDARMADAN KAÇAMADI
Buradan gezi amaçlı şahsi aracıyla Hisarönü istikametine giden Albay, Hisarönü Jandarma kontrol noktasında denetim yapan ekipler tarafından durduruldu. Burada GBT denilen genel bilgi tarama sisteminde hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunduğu ortaya çıkan Albay, Jandarma tarafından gözaltına alındı. İlk işlemleri Hisarönü'nde yapılan havacı albay Adliye'ye getirildi. Sorgusu yapılan tabip albay Ankara TEM büroya sevk edildi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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