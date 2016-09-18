Sokak ortasında saldırıya uğradı

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı! Türkçe öğretmeni olan Neriman G., ataması yapılmayınca part time işlerde çalışmaya başladı. Önceki gece de, işten çıkıp Bornova Süvari Caddesi'nde yürürken yanına iki kişi yaklaştı. Şahıslar, tanışmak istediklerini söyledi. İki erkeğin isteğini reddeden kıza, erkeklerden biri, "Bana kimse hayır diyemez" diye bağırıp saldırdı. Şüpheli, sokak ortasında kızın yüzüne peş peşe yumruk attı, tekmeledi. Etraftakiler ise karı-koca kavgası zannedip olaya müdahil olmadı. Kızın yardım çığlığını duyanlar kanlar içerisinde kalan Neriman'ı taksiye bindirdi. Hastaneye giden kız ardından polise giderek şikayetçi oldu. Genç kız sosyal medyadan da olayı görenlerin duyarsızlığına isyan