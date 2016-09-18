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Sizi unutmayacağız

Sizi unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes için taziye mesajı yayınladı: "Ülkemizin gelişmesinde, ilerlemesinde ve demokratikleşmesinde önemli rol oynayan Adnan Menderes, siyasi hayatımızda ve milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Türkiye'nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilecektir. Aramızdan ayrılışının 55. yıldönümünde Menderes'e Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını ve milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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