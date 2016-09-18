Sırtlan Şerafettin

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda çalışan 43 yaşındaki ŞerafettinGüngör ilginç bir özelliğiile tanınıyor. Parktaki 36 hayvan bakıcısından biri olan Güngör, 8 yıldır özel olarak sırtlan, vaşak, ayı ve kurtların olduğu bölümlerle ilgileniyor. Her gün hayvanları besleyip temizliyor. Özellikle ziyaretçilerinfazla ilgi göstermediği ve korktuğusırtlan bölümünde hayvanlartarafından sevgiyle karşılanıyor. Sırtlanlarla olan iletişimi ise görenleri şaşkına çeviriyor. Sırtlanları taklit ederek kesik kesik ulayan Güngör'ün çağrısını duyan hayvanlar, hemen yerinden kalkıp çitin arkasından yanına koşuyor. Zamanla sırtlanlar hakkında bilgi sahibi olmaya başlayan ve köpekler gibi evcilleştirildiğini öğrenen Güngör, ailesinden daha fazla sırtlanlarla vakit geçirdiğini belirtti.
'HİÇ NANKÖR DEĞİLLER'
Sırtlanlarla iletişim kurduğunu anlatan Güngör, "Onların feryatfigan ya da çocuk seslerini öğrendim,bu sesleri çıkarınca hareketlenipbana geliyorlar, başkasıaynı sesi çıkarmaya çalışıncahiç tepki vermiyorlar" diye konuştu. Hayvanların bakımını yapmaktan memnun olduğunu dile getiren Güngör, şunları söyledi: "Beni tanıdıkları için hiç zorlanmıyorum. İlgi gösterdiğim için, onlara baktığım için beni seviyorlar. 8 yıldır sırtlanlara bakıyorum ve hiç nankör değiller. Bazı ziyaretçiler onlara hiç bakmıyor, 'aman hiç görmeyeyim' diyor ama ben sırtlanları seviyorum. Onlarla konuşunca çevredekilerin ilgisini çekiyor. 'Nasıl yapıyorsunuz' diye soranlar oluyor, onlar da deniyor ama sırtlanlar pek bakmıyor."
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