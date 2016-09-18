  1. Trabzonspor’u yıkan ölüm
  2. Ava giderken avlandılar

Rengarenk ay

Rengarenk ay
Güneş , Dünya ve Ay bir noktada buluşurken, Türkiye'den rengarenk görüntülendi. Astronomi meraklılarının bekledikleri 2016 yılının son parçalı ay tutulması, Türkiye saati ile önceki gün 21.00 sonrası izlendi. Ay'ın bakır renginde göründüğü tutulma, çıplak gözle de görüldü. Vatandaşlar doğa harikası olayı büyük bir merakla dünyanın farklı noktalarında izledi.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar