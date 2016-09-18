PKK/PYD sadece şiddet dilinden anlıyor

Terör örgütü PKK/PYD tarafından 1 aydan uzun bir süredir alıkonulan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyelerinin serbest bırakılması için 7 gün önce başlatılan açlık grevinin sağlık sorunları dolayısıyla durdurulduğu bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ENKS Erbil Temsilcisi Halid Ali, düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin kuzeyinde Esed rejimine vekalet eden PYD üzerinde baskı oluşturulması ve örgütün sivil siyaset yapan aktivistlere karşı işlediği ihlallerin dünya kamuoyuna duyurulması" amacıyla 7 gün önce Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde açlık grevinin başlatıldığını hatırlattı.

Ancak açlık grevinin, alıkonulan üye yakınlarının ısrarı ve sağlık sorunlarının ortaya çıkması sebebiyle durdurulduğunu ifade eden Ali, üyelerin serbest bırakılması için gelecek süreçte farklı kampanyalar yapacaklarını söyledi.

Alıkonulan ENKS üyelerinin, terör örgütü DAEŞ ile mücadele sırasında hayatını kaybeden Peşmergelerin cenaze törenine katıldığını aktaran Ali, "PYD'de biraz insanlık ve Kürtlük duygusu olsaydı DAEŞ ile mücadele ederken hayatını kaybeden insanların cenaze törenine saygısızlık yapmazdı. PYD mafya tarzı siyaseti yapıyor. Peşmergelere yönelik eylemleri mafya siyasetinden başka bir şey değildir." dedi.

"PYD SADECE ŞİDDET DİLİNDEN ANLIYOR"

PYD'nin, ENKS'ye "iç savaş dayatma dışında herhangi bir seçenek sunmadığı" ifadesini kullanan Ali, şunları kaydetti:

"Rojava'da (Suriye'nin kuzeyi) kendi dışında hiç kimseyi kabul etmediği gibi demokratik bir oluşumun meydana gelmesine de izin vermiyor. Kürtler arasında bir iç savaşın ortaya çıkması girişimi içerisinde. PYD'nin baskıları, alıkoymalar ve kaçırmalarına medeni ve demokratik eylemlerle cevap vereceğiz."

Ali, PYD'nin kağıt üzerinde yazdıkları tüm demokratik prensiplerin yalandan başka birşey olmadığını, söylemler ile eylemlerin birbirini tutmadığını söyledi.

PYD'nin uluslararası insan hakları bir yana kendilerinin koydukları kurallara dahi bağlı kalmadıklarını belirten Ali, "PYD sadece şiddet dilinden anlıyor. Sadece PYD değil aynı şekilde PKK da kurulduğundan bu yana aynı siyaseti takip ediyor." diye konuştu.

PYD'ye bağlı silahlı güçler, 15 Ağustos'ta Haseke'nin Kamışlı ilçesinde 2 Suriyeli Peşmergenin cenaze törenine katılan 30 ENKS üyesini alıkoymuştu. ENKS Kamışlı Teşkilatı tarafından yapılan çağrıyla partililer, 12 Eylül'de PYD'nin baskılarını protesto etmek amacıyla açlık grevi başlatmıştı. IKBY Başkanı Mesut Barzani de PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki baskılarını eleştirerek, "Suriyeli Kürtlerin geleceğinden endişeliyim. PYD, Kürtlerin yaşadığı bölgelerin tamamına el koymuş durumda. PYD, buralarda PKK'nın siyasetini uyguluyor. Türkiye ise PKK ile bir savaş durumunda." açıklamasında bulunmuştu.