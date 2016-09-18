‘Peygamber listeyi görecek’ diyerek himmet topladılar

Malatya'dakiFETÖ davasında yargılanan33 sanıktan,itirafçı MehmetTanrıverdi'nin ifadesi,örgütün insanları nasılkandırdığını bir kez dahaortaya koydu. İl ve bölgeimamlarının her ay himmettoplantısı yaptığınıanlatan Tanrıverdi şu bilgileripaylaştı:
SODES'TEN 10 MİLYON TL
"İlk katıldığım ve yaklaşık400 kişinin bulunduğutoplantıda, İstanbul'dangelen Ali Rıza T., himmet listesindeherkesin isminin olmasını,bu listeyi ahirette PeygamberEfendimiz'in kontrol edeceğini, ogün geldiğinde listede ismi bulunmayanlarınpişman olacaklarınısöyledi. Fetullah Gülen'in ağlarken,namaz kılarken ve kitap okurkenfotoğraflarından oluşturulan duygusalbir slayt gösterimi de yapıldıktansonra salonun çıkış kapısına birmasa kondu. Toplantıya katılanlar,Peygamberimizin kontrol edeceğineinandıkları listeye girebilmek için, ceplerindene varsa çıkarıp masaya koydu.Kadınlar ellerindeki yüzükleri ve üzerlerindekidiğer ziynet eşyalarını masanınüzerine bıraktı. Yanında parası olmayanlardanda boş senet aldılar."Emniyet imamlarının da, emniyetpersonelinden himmet, bursve kurban parası toplayıp, ilimamı aracılığıyla örgüte aktardığını,buna karşılık il imamınında örgüt üyesi polislerintayinlerine yardım ettiğinianlatan Tanrıverdi, "İl imamıEyyüp Doğan'ın girişimleriyle,Malatya'daki sosyal destekprogramlarından (SODES)örgüte 10 milyon TL aktarıldı.17-25 Aralık sürecinden sonrabazı illerde operasyonlar yapılıncaMalatya'daki örgüte bağlıdershane, yurt, evlerindeki bilgisayarlarınhard diskleri değiştirildi.Çıkarılanlar imha edildi.Gülen'in kitapları toplatıldı"dedi.
kalan karakter 1000
Para isteyen bir manyak parayi veripte listeye adini yazdiran bir baska manyak cahiller ve okumus cahiller HEPSI ZIR DELI
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.